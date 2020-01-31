США разом з Україною добиватимуться покарання винних у збитті літака в Ірані — Помпео

Сполучені Штати Америки продовжать підтримку України у справі притягнення до відповідальності винних у збитті українського літака в Тегерані.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я планував приїхати раніше цього року, але питання, пов'язані з Іраном, затримали мене. Хочу висловити співчуття у зв'язку із загибеллю українців у автокатастрофі в Тегерані. Ми продовжуватимемо надавати допомогу Україні, і іранці будуть нести відповідальність за ті дії, які призвели до втрати життів українців", - сказав Помпео.

У свою чергу Зеленський висловив вдячність за підтримку США після трагедії зі збиттям в Ірані українського літака та надання важливої інформації у цій справі.

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"Показовим прикладом нашого партнерства стала чітка та злагоджена робота під час трагедії зі збитим українським Boeing в Ірані. Я подякував американським партнерам за допомогу, за підтримку, за дуже важливу інформацію", - підкреслив він.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня заявила, що український літак помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.