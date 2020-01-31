Помпео назвав єдиний варіант відновлення суверенітету України

Сполучені Штати Америки виступають за пошук дипломатичних рішень щодо відновлення територіальної цілісності України, але ніколи не підтримають іншого варіанту, окрім повного контролю України над своєю територією.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо підтримувати пошук дипломатичних рішень у питаннях, які стосуються Росії, і для забезпечення безпеки України. Ми ніколи не підтримаємо нічого, окрім відновлення повного контролю України над її територію", - сказав Помпео.

Він нагадав, що з січня 2017 року США надали Україні більше 1 млрд доларів допомоги на потреби у сферах безпеки й оборони і продовжуватимуть це робити.