Зеленський готовий їхати до США хоч завтра, але є умова
Про це він заявив під час спільної пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитися, що вигідно обом країнам, перш за все я думаю про Україну, при всій повазі до США. Якщо у нас є важливий предмет цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, а дуже важливі речі, про які ми можемо домовитися, що ми можемо підписати, то я готовий їхати завтра”, - зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що отримує багато пропозицій відвідати ту чи іншу країну, і багато спілкувався з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, який має більший дипломатичний досвід щодо теми міжнародних візитів.
“Я у нього питав, а що ми будемо там робити, навіщо ми туди їдемо, а що там ми можемо погодити, а що ми можемо привезти для нашої країни, а про що ми будемо говорити, щоби кожне слово не просто було слово мандрівника політичного, як це було, мені здається, дуже багато років у нашій країні і відбувається у багатьох країнах”, - зазначив він.
фото: Офіс Президента