Зеленський готовий їхати до США хоч завтра, але є умова

Президент України Володимир Зеленський запевнив, готовий відвідати з офіційним візитом Сполучені Штати Америки “хоч завтра”, якщо буде важливий предмет розмови.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитися, що вигідно обом країнам, перш за все я думаю про Україну, при всій повазі до США. Якщо у нас є важливий предмет цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, а дуже важливі речі, про які ми можемо домовитися, що ми можемо підписати, то я готовий їхати завтра”, - зазначив глава держави.

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Зеленський підкреслив, що отримує багато пропозицій відвідати ту чи іншу країну, і багато спілкувався з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, який має більший дипломатичний досвід щодо теми міжнародних візитів.

“Я у нього питав, а що ми будемо там робити, навіщо ми туди їдемо, а що там ми можемо погодити, а що ми можемо привезти для нашої країни, а про що ми будемо говорити, щоби кожне слово не просто було слово мандрівника політичного, як це було, мені здається, дуже багато років у нашій країні і відбувається у багатьох країнах”, - зазначив він.

фото: Офіс Президента