Зеленський назвав дієвими та ефективними санкції США

Президент Володимир Зеленський назвав санкційну політику Сполучених Штатів ефективною й запевнив, що санкції допомагають Україні протистояти загрозам.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я подякував за ефективну та дієву санкційну політику США. Вона допомагає нам протистояти існуючим викликам, зокрема в енергетичній безпеці та питаннях “Північного потоку-2”, - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".