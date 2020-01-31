Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив у готовності України розвивати нові форми партнерства зі Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки.

Про це він заявив під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки”, - сказав Президент.

Зеленський зауважив, що таку готовність підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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Також від підкреслив, що мова йшла і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island та зміцнення протиповітряної оборони України, де, за його словами, “ми готові розглядати обсяги закупівлі необхідних озброєнь”.

Крім того, глава держави зазначив, що Україна активно взаємодіє з американськими партнерами і у сфері реформування оборонної промисловості.

“Це дасть імпульс для взаємовигідної кооперації з топовими оборонними компаніями США”, - переконаний Зеленський.

Водночас він нагадав, що загальний обсяг програм допомоги США Україні на 2020 рік становить майже 700 млн доларів, а допомога у сфері безпеки - 365 млн доларів.

“Ми цінуємо вашу підтримку в реформуванні ЗСУ, постачанню зброї та техніки, проведенню військових навчань для українських підрозділів”, - запевнив Президент Держсекретаря США.