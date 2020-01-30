Родичі загиблих у катастрофі MH17 хотіли би побачити підозрюваних у суді

Член правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа MH17" Піт Плуг, який втратив трьох родичів у трагедії сказав, що кожен з підозрюваних у справі МН17 має право долучитися до судового процесу та має право на захист.

Про це він сказав в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

"Кожен підозрюваний має право на захист у кримінальному провадженні. Було б краще, якби підозрювані були присутні особисто, не лише захист. І щоб не тільки прокурор, але й підозрювані розповіли свою історію, щоб ми почули усі сторони. Рідні загиблих хочуть знати, що сталося, хто несе відповідальність за трагедію, а також ми хочемо знати, чому MH17 був збитий, як це могло статися", - сказав Плуг.

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Як повідомляв Укрінформ, Окружний суд Гааги підтвердив, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Суд не розголошує, хто з підозрюваних бажає взяти участь у суді у справі MH17, а також назву юридичної фірми, яка представлятиме інтереси підозрюваного.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", ракетою з якого був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Їх усіх було оголошено в міжнародний розшук.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Фото: dpa