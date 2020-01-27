Один із підозрюваних у справі МН17 схотів долучитися до суду в Гаазі

Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Про це кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомили у пресслужбі суду.

"Нещодавно суд отримав повідомлення про те, що як мінімум один з підозрюваних виявив бажання бути представленим у суді нідерландським захистом", - йдеться у повідомленні.

В суді сказали, що не розголошують, хто саме виявив бажання долучитися до судового процесу по справі MH17. Суд також не розголошує назви юридичної фірми, яка представлятиме інтереси підозрюваного.

Як зазначили в суді, це звична практика, коли до початку публічних слухань не розголошують, хто братиме участь у процесі, які подаються матеріали та клопотання.

Як повідомляв Укрінформ, суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Читайте також: Рада продовжила угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи MH17

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.