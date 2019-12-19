Рада продовжила угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи MH17

Верховна Рада ухвалила постанову про продовження угоди між Україною та Нідерландами про міжнародну місію захисту розслідування катастрофи MH17.

Постанову підтримали 324 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ ратифіковано з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2020 року строку дії Угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року.

Читайте також: Росія не бачить підстав для видачі Нідерландам Цемаха

Як повідомлялося, Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.