Росія не бачить підстав для видачі Нідерландам Цемаха

У Росії не бачать підстав, за яких мали видати фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в четвер під час брифінгу, повідомляє ТАСС.

"Претензії нідерландської сторони не обгрунтовані, вона сама не виконала цілу низку вимог Європейської конвенції про видачу, серед яких є і технічні, і по суті", - сказала Захарова.

Вона також зазначила, що вимога Нідерландів щодо затримання Цемаха суперечить міжнародним нормам.

За її словами, переконливої доказової бази в розслідуванні катастрофи МН17, як і раніше, немає.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура Нідерландів заявила, що РФ свідомо дозволила фігурантові справи MH17 Володимиру Цемаху, переданому Україною у межах обміну утримуваними особами, виїхати з РФ, аби не видавати його Нідерландам.

Щоб Цемах не зміг сховатися від слідства, прокуратура Нідерландів просила РФ його заарештувати з метою екстрадиції до Королівства.

За інформацією відомства, запити щодо арешту Цемаха неодноразово подавалися через нідерландські дипломатичні та політичні канали. Зокрема, міністр закордонних справ Нідерландів Стед Блок наголошував на актуальності запиту як письмово, так і під час особистої зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим. Про необхідність швидкого виконання запиту на європейському рівні наголошував і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

19 листопада 2019 року Національна прокуратура отримала повідомлення від російської влади про те, що запит на арешт Цемаха не може бути виконаний, оскільки інформації щодо місця перебування Цемаха в Російській Федерації немає. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Цемах уже повернувся на Схід України, звідки не може бути виданий.

Прокуратура Нідерландів дійшла висновку щодо свідомої невидачі Цемаха Росією і поінформувала про свій висновок як російську сторону, так і родичів жертв катастрофи МН17.

Україна 7 вересня передала Росії фігуранта справи MH17 Цемаха в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35".

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне на Донбасі. Україна звинуватила його у створенні терористичної групи. Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.