Справа МН17: прокуратура Нідерландів заявляє, що РФ свідомо відпустила Цемаха

Росія свідомо дозволила фігурантові справи MH17 Володимиру Цемаху, переданому Україною у межах обміну утримуваними особами, виїхати з РФ, аби не видавати його Нідерландам.

Такого висновку дійшла Національна прокуратура Нідерландів (PPS), йдеться у пресрелізі, наданому Укрінформу.

"Національна прокуратура дійшла висновку, що Росія свідомо дозволила Цемаху залишити її територію і відмовилася задовольняти запит Нідерландів. Хоча відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію вона була зобов'язана це зробити", - ідеться у заяві.

У прокуратурі Нідерландів нагадали, що Цемах проходить у справі як підозрюваний, однак для прийняття рішення про притягнення його до кримінальної відповідальності потрібно більше доказів. Розслідування щодо ролі Цемаха у катастрофі МН17 ще триває.

"Коли затриманий Цемах перебував у Києві, Спільна слідча група (СІТ) кілька разів допитувала його щодо причетності (до катастрофи МН17 - ред.), однак не змогла завадити передачі Цемаха Російськійі Федерації 7 вересня 2019 року в межах обміну утримуваними особами", - заявили у відомстві.

Як зазначається, аби Цемах не зміг сховатися від слідства, прокуратура Нідерландів негайно просила РФ його заарештувати з метою екстрадиції до Королівства. "Російська Федерація не видає власних громадян, але оскільки Цемах є громадянином України, жодних перешкод для його екстрадиції не було", - йдеться у заяві.

У відомстві наголошують, що перш ніж літак із учасниками обміну приземлився у Москві, PPS отримала підтвердження того, що Росія отримала запит на арешт Цемаха. Коли ж його негайний арешт не відбувся, PPS декілька разів зв'язувалася з російською владою та повідомила їх про можливий ризик втечі Цемаха, оскільки були дані, що він хоче повернутися у на тимчасово окуповану територію на Сході України.

"23 вересня 2019 року представники російської влади повідомили PPS, що розглядають запит, але потребують додаткової інформації. У подальшому листуванні вимагалося ще більше інформації, яку неодноразово надавали. На думку PPS, ця інформація не мала значення для рішення про арешт Цемаха", - заявили у прокуратурі Нідерландів.

За інформацією відомства, запити щодо арешту Цемаха неодноразово подавалися через нідерландські дипломатичні та політичні канали. Зокрема, міністр закордонних справ Нідерландів Стед Блок наголошував на актуальності запиту як письмово, так і під час особистої зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим. Про необхідність швидкого виконання запиту на європейському рівні наголошував і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"19 листопада 2019 року Національна прокуратура отримала повідомлення від російської влади про те, що запит на арешт Цемаха не може бути виконаний, оскільки інформації щодо місця перебування Цемаха в Російській Федерації немає. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Цемах уже повернувся додому, на Схід України, звідки не може бути виданий", - заявляють у PPS.

У цьому зв'язку прокуратура Нідерландів дійшла висновку щодо свідомої невидачі Цемаха Росією.

Наголошується, що прокуратура поінформувала про свій висновок як російську сторону, так і родичів жертв катастрофи МН17.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 7 вересня передала Росії фігуранта справи MH17 Цемаха в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35".

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Україна звинуватила його у створенні терористичної групи. Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.