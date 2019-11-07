Цемах готовий дати Нідерландам свідчення у справі MH17 - адвокат

Переданий Росії фігурант справи MH17 Володимир Цемах готовий дати свідчення слідчим з Нідерландів у справі про катастрофу малайзійського Boeing у липні 2014 року на Донбасі.

Про це заявив його адвокат Анатолій Кучерена, повідомляє Інтерфакс.

"Звичайно, допит може проходити тільки у нього на батьківщині, на Донбасі", - сказав адвокат. Також Кучерена додав, що Цемах потрапив у "безвихідну ситуацію", оскільки оголошений в розшук у Росії, і в Нідерландах, і в Україні.

Проте, за словами адвоката, Цемах готовий дати свідчення "у разі забезпечення його прав" і має намір довести "невинуватість".

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

Цемах - колишній начальник ППО у підконтрольному окупантам місті Сніжне. Україна обвинуватила Цемаха у створенні терористичної групи. 7 вересня Україна передала його Росії у рамках обміну утримуваними особами в форматі "35 на 35". Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.