Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати покази Цемаха у справі МН17

Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати заяву бойовика “ДНР” Володимира Цемаха про те, що йому пропонували громадянство і будинок в Нідерландах в обмін на свідчення у справі МН17.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказала прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

"Я дивилася інтерв'ю. Це правда, що пана Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)", - зазначила вона з приводу інтерв’ю Цемаха, яке він дав виконавчому директору інформагентства "Россия сегодня" Кирилу Вишинському.

Водночас коментувати заяви Цемаха прессекретар прокуратури Нідерландів відмовилася, при цьому наголосивши на конфіденційності сказаного Цемахом під час допиту JIT.

“Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав”, - заявила вона і зазначила, що Цемах є важливою людиною для розслідування справи MH17.

“Цемах - це людина, яка становить інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи. Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня 2019 року з метою екстрадиції до Нідерландів”, - додала прессекретар прокуратури Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 7 вересня передала Росії фігуранта справи MH17 Цемаха в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35".

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Україна звинуватила Цемаха у створенні терористичної групи. Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

Серед тих, кого видала Україна, і керівник агенції "РИА Новости - Украина" Кирило Вишинський, якого Україна звинуватила у держзраді.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.