Бойовика, що охороняв уламки збитого МН17, арештували на два місяці

Охоронцю уламків авіалайнера МН17 обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 105 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба прокуратури Донеччини.

"За клопотанням Артемівської місцевої прокуратури 26-річному мешканцю м. Торецька, підозрюваному в участі у незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР" (ч. 2 ст. 260 КК України), обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 105 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у серпні 2014 року чоловік з корисливих мотивів вступив до лав терористів та був зарахований до так званого батальйону "Народне ополчення", розташованого у Єнакієвому.

"Одягнений у військову форму російського зразка та озброєний АК-47 і пістолетом системи "Макаров", бойовик здійснював охорону блокпоста у с. Грабове Шахтарського району Донецької області, де перевіряв автомобілі і документи у водіїв і пасажирів та передавав керівникам отримані від інформаторів дані про місцезнаходження та пересування військової техніки Збройних сил України", - додали у прокуратурі.

Окрім того, як зазначається, чоловік був задіяний в охороні місця авіакатастрофи пасажирського літака "Boeing 777" рейсу МН-17 компанії "Malaysia Airlines", унаслідок якої загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх своїм ватажкам, отримуючи грошову винагороду у розмірі від 500 до 1500 руб.

Наразі досудове розслідування триває.

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.