Українські прикордонники затримали охоронця збитого МН17

Охоронця збитого росіянами літака рейсу МН17 затримали оперативники Держприкордонслужби.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали громадянина України 1994 року народження, який брав безпосередню участь в діяльності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій частині Донецької області. Опитуючи затриманого, правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільним населенням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з кінця серпня 2014 року він здійснював охорону місця катастрофи збитого російськими військами літака рейсу МН17. Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих. За цей час неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків. Підтвердити злочинну діяльність затриманого колишнього бойовика допомогли фото з його сторінки в одній із соцмереж, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.

Затриманого передали представникам Національної поліції.

До ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 ККУ "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Фото: ДПСУ