Служба безпеки вивела з "ДНР" свідка збройної агресії Росії

Контррозвідники СБУ вивели на підконтрольну українській владі територію колишнього учасника незаконного збройного формування "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники управління спецслужби у Дніпропетровській області встановили, що у 2015 році через матеріальні труднощі мешканець Ясинуватського району Донеччини вступив до батальйону так званої "100-ї окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу ДНР". Він забезпечував фізичну охорону штабу незаконного збройного формування, розташованого на території однієї з колишніх військових частин ЗСУ у Донецьку. За несення "служби" чоловік отримував заробітну плату у розмірі 15 тисяч російських рублів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з часом, побачивши злочини терористів, у тому числі проти мирних громадян, колишній бойовик виявив готовність залишити тимчасово окуповану територію. Він надав українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території нашої держави та наявність російської військової техніки.

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Контррозвідники та слідчі СБУ провели ретельну перевірку та встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів.

Враховуючи цей факт та надані слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні, рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.