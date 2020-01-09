Спецслужби РФ планували вбивство одного з екскомандирів батальйону ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла у Харкові замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ, який був організований спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники СБУ встановили, що для виконання злочину російські спецслужби залучили харків’янина, який раніше проходив військову службу у Національній гвардії України, однак був звільнений через компрометуючі обставини. Завдання харків’янин отримав під час короткотермінового виїзду до Росії. Подальші його дії російські куратори узгоджували через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира виконавцю була обіцяна грошова винагорода", - йдеться у повідомленні.

Спецслужби РФ планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань терористичних організацій "Л/ДНР", зокрема, знешкодження групи офіцерів Збройних сил РФ, один з яких носив звання "Героя Росії", заявляють у СБУ.

"Харків’янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де мешкає командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян", - розповідають в СБУ.

"Контррозвідники та слідчі СБУ із задіянням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника з вибухівкою у будинку. За оцінками фахівців, потужність вибухового пристрою становила пів кілограма тротилу та приводилася у дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації. Через підвищену небезпеку вибухового пристрою під час транспортування, він був знищений у дворі будинку без загрози для життя людей", - говорять у спецслужбі.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ