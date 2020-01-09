СБУ блокувала діяльність створених спецслужбою РФ інтернет-ресурсів

Служба безпеки України оголосила про підозру громадянину Росії Сергію Жуку, який за завданням російських спецслужб створив ряд провокаційних інтернет-ресурсів для дестабілізації ситуації у державі.

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки України у межах розпочатого кримінального провадження оголосила про підозру громадянину РФ Сергію Жуку, який за завданням російських спецслужб створив низку провокаційних інтернет-ресурсів для дестабілізації ситуації у нашій державі. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що Сергій Жук за завданням кураторів зареєстрував у мережі кілька псевдорадикальних спільнот, зокрема "Українські націонал-патріоти", "Верховна Рада 9-го скликання", "Правда про АТО і про майдан". На них він нібито від імені патріотичних сил розміщував провокаційні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці зібрали доказову базу та підтвердили причетність спецслужб РФ до використання цих ресурсів як механізму гібридної агресії проти України. Після звернення СБУ до адміністрацій кількох соцмереж функціонування антиукраїнських ресурсів було припинено.

Наразі громадянину Росії заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення місцезнаходження Жука та оголошення його в розшук.