СБУ припинила спроби “торгувати” протитанковими ракетними комплексами з Іраном

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яке забезпечувало фінансування незаконних операцій із придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації до санкційних країн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів. Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН № 2231 від 20.07.2015”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для фінансування оборудок використовувались фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах.

Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.