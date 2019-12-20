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Агенту "МГБ ЛНР", який планував підірвати залізницю на Харківщині, дали 10 років

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Укрінформ
Агента так званого «МДБ ЛНР», який за дорученням російських кураторів мав намір здійснити диверсію на залізничній колії у Харківській області, засуджено до 10 років і 1 місяця ув'язнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Колегією суддів Куп’янського міськрайонного суду Харківської області виконавця диверсії визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 10 років і 1 місяць", - йдеться у повідомленні.

 

У СБУ нагадали, що у 2018 році контррозвідники запобігли диверсійному акту на дренажному мосту під залізничним полотном у районі транспортного вузла, що з’єднує Харківську область з районом проведення ООС. Диверсія мала призвести до руйнування і тривалого виведення з ладу однієї з основних залізничних артерій, якою забезпечується логістика для потреб Збройних сил на Сході України.

"Заклавши вибухівку, зловмисник виїхав у напрямку тимчасово окупованих територій і на відстані 30 кілометрів здійснив ініціацію пристрою сигналом з мобільного телефона”, - інформують у СБУ.

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Проте контррозвідники заздалегідь замінили вибуховий пристрій на імітаційний засіб, завдяки чому вдалося запобігти диверсї і затримати виконавця - мешканця Луганської області, завербованого представниками «МГБ ЛНР», за завданням яких він збирав та передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ в Луганській області. За виконання диверсії йому пообіцяли матеріальну винагороду.

СБУ встановила, що організатором диверсійного акту був співробітник псевдоспецслужби Єгор Дубровкін, колишній співробітник УСБУ в Луганській області, який зрадив військову присягу та вступив до так званого «МДБ ЛНР». Його оголошено у розшук за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

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