Бізнесмена посадили на вісім років за мільйонні "транші" для терористів “ДНР”

За матеріалами Служби безпеки України на Донеччині до 8 років ув’язнення заочно засуджено керівника підприємства, який фінансував бойовиків терористичної організації «ДНР».

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«У 2015 році мешканець тимчасово окупованої Макіївки перереєстрував українське товариство з обмеженою відповідальністю на тимчасово непідконтрольній території Донецької області. Там він відкрив рахунок у так званому Центральному республіканському банку ДНР», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємець щороку перераховував до бюджету бойовиків майже одинадцять мільйонів гривень. Також задокументовано факти безоплатної передачі зловмисником продовольчих наборів для потреб «Макіївської міської адміністрації ДНР».

Рішенням Костянтинівського міськрайонного суду фігуранта визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.