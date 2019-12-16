У Раді обурені фактом зустрічі німецьких політиків з представниками “Л/ДНР” — Ясько

У Верховній Раді обурені фактом зустрічі німецьких політиків із представниками так званих "Л/ДНР", що відбулась у Мінську.

Про це голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько (фракція партії "Слуга народу") написала у Facebook.

“У Верховній Раді України обурені фактом зустрічі німецьких політиків з представниками російської окупаційної адміністрації на Донбасі. Розглядаємо будь-які контакти з ніким не визнаними незаконними утвореннями як зазіхання на українську державність, відвертий вияв неповаги до норм та принципів міжнародного права як основи міждержавних відносин”, - заявила Ясько.

Вона зауважила, що зустріч є приватною ініціативою депутатів від партії «Альтернатива для Німеччини» Ульріха Оеме та Армен-Пауля Гампеля. "...І з сумом і з жалем констатуємо, що вони не виконують місію, яку проводить німецький уряд і зовнішньополітичне відомство щодо України, країни посередника та гаранта мінських угод і переговорів у нормандському форматі. Натомість окремі депутати «Альтернатива для Німеччини» грають на боці держави агресора-Росії", - наголосила український парламентарій.

За її словами, Оеме та Гампель не представляють ПАРЄ, а є лише окремими членами німецької делегації, тож вони не мають повноважень вести переговори від імені організації.

Водночас, Ясько додала, що Україна цінує роль уряду ФРН та позицію Бундестагу щодо відповідальності Росії за розв’язання й підтримки конфлікту на Донбасі.

“Основою досягнення миру вважаємо реалізацію домовленостей на недавньому нормандському саміті в Парижі: припинення Росією вогню та виведення окупаційних військ з території України. Закликаємо німецький бундестаг та уряд ФРН відмежуватися від неприйнятних і деструктивних дій окремих політиків, продиктованих інтересами Кремля, й рішуче засудити такі дії”, - написала Ясько.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що 15 грудня глава комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції "Альтернатива для Німеччини" Бундестагу, член ПАРЄ Ульріх Оеме взяв участь у зустрічі в столиці Білорусі Мінську з представниками ОРДЛО, на якій заявив, що на січневій сесії ПАРЄ запустить ініціативу щодо залучення до переговорів у нормандському форматі представників окремих районів Донецької і Луганської областей.