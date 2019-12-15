Маас підтвердив, що Москва не просила видати чеченського командира

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас спростував заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія нібито вимагала видати їй громадянина Грузії, колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це глава МЗС заявив у токшоу Maybrit Illner на телеканалі ZDF.

"Було не так. Не було жодної інформації, ніхто нас не просив нікого видавати. Ані нас, ані Міністерство внутрішніх справ, ані органи влади, які відповідають за прохання про надання правової допомоги. Говорити зараз, що ми могли його видати вже давно – цього просто не було", - сказав Маас.

За його словами, проголошені Путіним у Парижі (на брифінгу після завершення саміту в нормандському форматі 9 грудня) обвинувачення проти жертви вбивства "ніколи не повідомлялися федеральному уряду". Вони з'явилися лише після того, як Генеральна прокуратура ФРН ініціювала розслідування проти вбивці Хангошвілі, громадянина Росії.

Маас також поставив під сумнів заяву Путіна, що Хангошвілі був ісламістом, бо, за його словами, "зараз з'ясувати це порівняно важко". Заява Москви, що жертва вбивства була причетна до терористичних атак, є, на думку дипломата, "трохи дивною" і виглядає як "виправдання" скоєного проти громадянина Грузії злочину. Наразі Федеральний уряд Німеччини хоче дочекатися висновків Генпрокуратури.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше про те, що запитів не було, заявив представник Міністерства юстиції ФРН Штефан Ціммерманн.

Під час спільної пресконференції лідерів нормандської четвірки 9 грудня у Парижі президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ подавала запит на видачу чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, який 2016 року перебував у Німеччині у статусі шукача притулку. Також Путін заявив, що Хангошвілі на той час перебував у розшуку як один з організаторів вибухів у московському метро, та є "дуже жорсткою і кривавою людиною". Таку заяву Путін зробив після того, як на прохання журналіста Меркель підтвердила вимогу Берліна до Москви співпрацювати в розслідуванні вбивства Хангошвілі.

23 серпня 2019 року Хангошвілі був вбитий у центрі Берліна пострілом у потилицю. Підозрюваного в убивстві затримали — ним виявився громадянин РФ із паспортом на ім'я Вадима Соколова. Але журналісти з’ясували, що це насправді громадянин РФ Вадим Красиков, який в 2013 році здійснив такий самий злочин у Росії, після чого був заявлений у розшук, який російська влада потім відкликала. Німецька сторона вважає, що вбивство колишнього чеченського польового командира було здійснено або за вказівкою державних органів Російської Федерації, або Автономної Чеченської Республіки, яка є частиною РФ.

4 грудня Берлін оголосив персонами нон грата двох співробітників посольства РФ через небажання РФ співпрацювати у розслідуванні вбивства Хангошвілі.