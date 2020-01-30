Іран змінює інформацію про "чорні скриньки" літака МАУ кілька разів на день — Рябошапка

Українська сторона готова підключити експертів з Ірану, Франції та Канади до процесу розшифровки "чорних скриньок" українського літака, збитого під Тегераном, і наполягає, щоб процес розшифровки бортових самописців відбувався в Україні.

Про це генпрокурор Руслан Рябошапка сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Річ не в тому, що стосовно "чорних скриньок" немає відповіді, а в тому, що ці відповіді змінюються кілька разів на день. Різні посадові особи в Ірані надають різну інформацію, тому ми не маємо остаточного розуміння", - розповів Рябошапка.

"Наша позиція полягала й полягатиме в тому, щоб розшифровка скриньок відбувалася в Україні", - наголосив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде до цього процесу залучена французька сторона, Рябошапка сказав: "Ми готові, французи теж. Вони відповіли, що нададуть своїх експертів для розшифровки. Готові залучити до цього процесу не лише представників Ірану, а і французів, і канадських експертів".

Генпрокурор пояснив, що фактично проводиться два розслідування. Одне - цивільне, в рамках Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, друге розслідування - кримінальне.

Також він додав, що результати розслідування ICAO можуть бути долучені до кримінального. "Загалом на підставі висновку цивільного розслідування потім триває кримінальне розслідування. Тобто, це може бути великою і важливою частиною кримінального розслідування", - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, де згодом має відбуватися судовий процес над винними в катастрофі українського Boeing 737, Рябошапка сказав: "Із цього приводу існують різні точки зору. Оскільки подія трапилася в Ірані, то Іран має забезпечити проведення ефективного розслідування та судового процесу. Ми також повинні провести своє розслідування".

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Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.