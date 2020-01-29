Канада просить МАУ пришвидшити виплату родичам жертв авіакатастрофи в Ірані

Канада офіційно звернулася до “Міжнародних авіаліній України” із проханням пришвидшити виплату обов’язкових фінансових компенсацій родичам жертв авіакатастрофи в Тегерані.

Про це під час брифінгу у парламенті розповів міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У мене була довга телефонна розмова із главою “Міжнародних авіаліній України”, під час якої я просив його пришвидшити виплату обов’язкових відшкодувань родичам жертв авіакатастрофи”, - сказав Шампань.

За його словами, наступним кроком для Канади стане організація процесу виплат фінансових компенсацій родичам жертв урядом Ірану.

“Стосовно наступного кроку, яким буде компенсація Іранською державою, то ми прагнутимемо цього також”, - зазначив міністр.

Шампань додав, що незабаром очікує також на завершення процесу репатріації тіл загиблих у Ірані канадців.

“Як я раніше казав, репатріація триває уже давно. Незабаром вони завершиться, відповідно до побажань родин”, - зауважив дипломат.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Фото: АА.