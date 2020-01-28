Канада вимагає від Ірану якомога швидше розшифрувати “чорні скриньки” літака МАУ

Канада вимагає від Ірану якомога швидше розшифрувати “чорні скриньки” літака МАУ

Укрінформ
Канада закликає Іран щонайшвидше розшифрувати “чорні скриньки” зі збитого літака МАУ й готова допомогти у цьому.

Про це у кулуарах парламенту розповів журналістам міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми схиляємо Іран до якомога швидшої обробки “чорних скриньок”, оскільки ми готові допомогти і хочемо переконатися, що це трапиться”, - сказав Гарно.

Він наголосив, що міжнародні правила покладають саме на Іран відповідальність за аналіз “чорних скриньок”. “Правила ІКАО дають саме іранцям право володіння “чорними скриньками” та їх розшифровки й аналізу за канадської участі. Однак, ці ж протоколи також говорять, що це має бути виконано без затримок”, - зазначив міністр.

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Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

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