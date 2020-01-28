Канада вимагає від Ірану якомога швидше розшифрувати “чорні скриньки” літака МАУ

Канада закликає Іран щонайшвидше розшифрувати “чорні скриньки” зі збитого літака МАУ й готова допомогти у цьому.

Про це у кулуарах парламенту розповів журналістам міністр транспорту Канади Марк Гарно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми схиляємо Іран до якомога швидшої обробки “чорних скриньок”, оскільки ми готові допомогти і хочемо переконатися, що це трапиться”, - сказав Гарно.

Він наголосив, що міжнародні правила покладають саме на Іран відповідальність за аналіз “чорних скриньок”. “Правила ІКАО дають саме іранцям право володіння “чорними скриньками” та їх розшифровки й аналізу за канадської участі. Однак, ці ж протоколи також говорять, що це має бути виконано без затримок”, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.