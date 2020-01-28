Канада хоче встановити, чому Іран не закрив небо перед катастрофою літака МАУ

Канада прагне встановити, чи не використовував Іран пасажирів цивільних рейсів в аеропорту Тегерана у день катастрофи МАУ як "живий щит" проти контратаки США.

Про це сказав міністр транспорту Канади Марк Гарно, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах парламенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Іран заявив, що випадково випустив дві ракети по цьому літаку. Одне з питань, на яке досі немає відповіді, стосується, звісно, "чорних скриньок". Ми хочемо знати, хто й чому ухвалив це рішення, ми хочемо знати, чому авіапростір не був закритий", - сказав Гарно.

Він висловив упевненість, що Канада з часом зможе отримати відповіді на усі запитання. "У рамках розслідування, яке Канада хоче провести на вшанування 57 загиблих на борту цього трагічного літака канадців, ми докопаємося до правди. Немає способу приховати від нас ці відповіді, й з часом ми встановимо суть", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, відповідно до інформації The New York Times, влада Ірану навмисно не закривала авіаційний простір над країною у день катастрофи літака МАУ, аби ускладнити військам США завдання ударів у відповідь, "таким чином фактично перетворивши заповнені пасажирами літаки у людські щити".

8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.