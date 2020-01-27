NYT: Іранські військові кілька днів приховували від президента, що збили літак МАУ

Бійці Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) впродовж кількох днів не передавали президентові Ірану Хассану Рухані інформацію про те, що збили український літак 8 січня біля Тегерана.

Про це повідомляє The New York Times.

“Впродовж кількох днів вони (КВІР — ред.) не інформували навіть президента Хассана Рухані, уряд якого публічно заперечував, що літак був збитий”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією NYT, президент Ірану та члени уряду кілька разів намагалися додзвонитися до військових, проте безуспішно.

Коли за кілька днів бійці КВІР нарешті розповіли Рухані правду, він поставив їм ультиматум: "Або зізнавайтеся, або я подам у відставку”. На це силовики заявили, що публічне визнання провини у збитті українського літака може призвести до дестабілізації в країні.

Лише через 72 години після авіакатастрофи верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав уряду визнати свою провину публічно.

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Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

25 січня очільник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана перебуває у в'язниці.