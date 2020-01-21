Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи українського літака

Український пасажирський літак, який зазнав катастрофи біля Тегерана 8 січня, був збитий двома ракетами класу "земля – повітря" малого радіусу дії.

Про це йдеться в повідомленні Організації цивільної авіації Ірану, передає Bloomberg.

Згідно зі звітом, це були ракети Tor-M1.

Літак вилетів з Тегерана о 6:12 ранку за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 8 100 футів, зазначає організація. Повітряне судно зникло з екранів вторинного спостереження о 6:15 і з головних систем спостереження - о 6:18.

«Чорні скриньки», ідеться в повідомленні, є «одними з найпередовіших у своєму класі у світі», а в Ірану немає коштів для їх декодування. Водночас французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися надати Ірану необхідне обладнання для розшифровки «чорних ящиків».

Як повідомлялося, літак Міжнародних авіаліній України зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 чоловік, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран готовий надати доступ до "чорних скриньок" збитого літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пізніше зазначив, що перемовини щодо повернення в Україну бортових самописців збитого в Ірані пасажирського літака складні і напружені.