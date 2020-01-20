Пристайко обговорив з представником Ірану розслідування катастрофи літака МАУ

У понеділок, 20 січня, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся зі спеціальним посланником президента Ірану з питань, пов’язаних з розслідуванням катастрофи українського літака Боїнг-737, міністром доріг та містобудування Ірану Мохаммадом Есламі.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

У ході зустрічі міністр закордонних справ України зазначив, що питання прозорого та неупередженого розслідування авіакатастрофи та справедливого покарання усіх винних у цій трагедії перебуває у центрі уваги не лише родин загиблих, але й усього українського суспільства, світової громадськості та міжнародних партнерів нашої держави. І саме тому для України надзвичайно важливою є широка та відкрита співпраця з Іраном у розслідуванні усіх обставин інциденту.

Мохаммад Есламі від імені іранського уряду висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі під Тегераном та запевнив у готовності до конструктивної взаємодії задля забезпечення всебічного та об’єктивного розслідування усіх обставин трагічної події.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.