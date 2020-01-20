Катастрофа літака МАУ: у Франківську прощалися зі стюардесою Марією Микитюк

В Івано-Франківську сотні людей прощалися з Марією Микитюк, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані.

Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада.

«Сотні іванофранківців прийшли в Будинок смутку, щоб попрощатися з Марією Микитюк - бортпровідницею літака Boeing 737 компанії МАУ», - йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківську прощалися зі стюардесою Марією Микитюк / Фото: if.gov.ua, mrada.if.ua

Як зазначає Івано-Франківська ОДА, влада Прикарпаття висловлює співчуття родині загиблої і сподіваються, що світова спільнота належним чином розслідує причини аварії, винних буде покарано й схожа трагедія більше ніколи не повториться.

Марії Микитюк було 24 роки. В Івано-Франківську вона закінчила Українську гімназію №1, після чого навчалася в Національному авіаційному університеті. Бортпровідницею працювала більше двох років. За своє життя побувала у 23 країнах.

Поховають Марію Микитюк у селі Старі Кривотули.

Як повідомлялося, літак "Міжнародних авіаліній України" зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран готовий надати доступ до "чорних скриньок" збитого літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пізніше зазначив, що перемовини щодо повернення в Україну бортових самописців збитого в Ірані пасажирського літака складні і напружені.