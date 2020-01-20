Катастрофа літака МАУ: на Чернігівщині прощаються із загиблим бортпровідником

У храмі селища Козелець на Чернігівщині - соборі Різдва Богородиці у понеділок прощаються із загиблим у катастрофі літака МАУ в Ірані старшим бортпровідником Ігорем Матьковим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Козелецька селищна рада.

"У соборі Різдва Богородиці пройде чин відспівування та прощання з нашим земляком Ігорем Матьковим, старшим бортпровідником рейсу PS752, який загинув унаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що останки Матькова привезли до Козельця напередодні о 23 годині. На кортеж із Борисполя земляки 3 години чекали біля будинку, де живуть батьки загиблого. Зустріли ж його "живим коридором" зі свічками та лампадками в руках.

Ігор Матьков - один із 11 українців, які загинули 8 січня в авіакатастрофі під Тегераном. Йому було 34 роки. Свого часу Ігор закінчив Козелецьку ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 та відділення східних мов Київського національного лінгвістичного університету. У компанії МАУ пропрацював 10 років. Був неодруженим.

Головне фото: АА