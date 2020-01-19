Катастрофа літака МАУ: вже опізнані тіла 169 жертв
Укрінформ
Ідентифікація 169-ти з 176 жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані завершена.
Про це заявили в Управлінні судової медицини Ірану, повідомляє IRNA.
«Було ідентифіковано 169 тіл жертв катастрофи українського літака, з них 150 передані їхнім родинам», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 19 січня в аеропорт "Бориспіль" доставлені з Ірану останки 11 загиблих в авіакатастрофі громадян України.
Літак авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.
Пасажирами авіалайнера були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Іран визнав, що був збитий авіалайнер військовими.
Фото: AA