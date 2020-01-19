Іран заявив, що поки не готовий передати "чорні скриньки" Boeing 737 іншій країні

Тегеран поки не прийняв рішення про передачу бортових самописців зі збитого літака МАУ в іншу країну для розшифровки.

Про це заявив голова комісії з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар, повідомляє IRNA.

"Ми намагаємося розшифрувати "чорні ящики" тут, в Ірані; в іншому випадку ми можемо вибрати Україну і Францію, але поки не було прийнято рішення відправити їх в іншу країну", - сказав він.

Раніше Резаіфар заявляв, що Іран не має технології для розшифровки "чорної скриньки" сучасної моделі Boeing 737, тому реєстратор мали відправити до Франції, де є необхідне обладнання.

Як повідомлялося, 17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран готовий надати доступ до "чорних скриньок" збитого біля Тегерана літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Літак "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

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