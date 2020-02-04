Авіатроща в Ірані: глави МЗС п’ятьох країн планують зустріч у Мюнхені

Мюнхені на полях конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого, планується зустріч глав МЗС країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття Іраном літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній з чеським колегою Томашем Петршічеком пресконференції у Празі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час Мюнхенської конференції ми плануємо зустріч 5 міністрів закордонних справ націй, які постраждалих через збиття нашого літака в Ірані" - сказав Пристайко.

За його словами, Мюнхенська конференція є дуже зручною ареною для проведення зустрічей.

Відповідаючи на запитання, чи відмовився Президент України Володимир Зеленський від компенсацій з боку Ірану, Пристайко запевнив, що це не так.

«Ми не відмовляємося. Більше того, ми вимагаємо від Ірану визнати не лише свою провину, а одразу без затримки передати нам «чорні скриньки», а по-друге, вирішити питання з компенсаціями родинам загиблих і, врешті-решт, навіть літака, який вони знищили», - сказав міністр.

Він уточнив, що обсяги, які обговорювалися, на думку української сторони, не можуть бути розглянуті як компенсація родинам загиблих, для цього зараз активно працюють страхові компанії, авіалінії.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропортузазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки" викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.