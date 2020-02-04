Канада квапить Іран із розшифровкою “чорних скриньок” літака МАУ

Ірану слід дотриматися міжнародного законодавства та якомога швидше забезпечити розшифровку “чорних скриньок” зі збитого літака МАУ.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чорні скриньки повинні бути завантажені й інформація з них проаналізована без затримок. До цього закликає (Чиказька - ред.) конвенція”, - сказав Шампань.

Він додав, що разом із міністром транспорту Канади минулого тижня відвідав штаб-квартиру Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та закликав керівництво організації долучитися до цього заклику, “оскільки дотримання державами-членами конвенції, її тексту є в інтересах міжнародної спільноти”.

“(Чиказька - ред.) конвенція стверджує, що чорні скриньки повинні негайно розшифровуватися та аналізуватися. І ми просимо Іран дотримуватися Додатка 13. У нас є запитання”, - наголосив міністр.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки" викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.