Катастрофа літака МАУ: Рябошапка тричі просив генпрокурора Ірану про допомогу в розслідуванні

Очільник Офісу генерального прокурора України Руслан Рябошапка тричі звертався до генпрокурора Ірану із запитами про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні справи збиття українського літака МАУ.

Про це Рябошапка сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у середу, 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я особисто звернувся тричі до генерального прокурора Ірану із запитами про надання міжнародної правової допомоги. Зокрема, ми просили надати окрім тих доказів, які необхідні слідству, і докази, на підставі яких, наприклад, затримано осіб в Ірані. Нещодавно була інформація, що за вчинення цього злочину в Ірані затримано трьох чи чотирьох осіб, які зараз перебувають в місцях попереднього ув'язнення", - зазначив Рябошапка.

Генпрокурор зауважив, що прямої комунікації із правоохоронними органами Ірану поки що немає, і "тому тут, швидше за все, єдиний варіант, де ми можемо досягнути прогресу, - це дипломатичні шляхи".

"Ми звернулися до наших колег, чиї громадяни теж загинули в цій катастрофі, з пропозицією створення слідчої групи. Наразі ми підготували проєкт угоди про створення спільної слідчої групи. Це питання поки що в роботі. Крім того, ми працюємо також з нашими колегами, щоб мати можливість обмінюватися тією інформацією, яка є у правоохоронних органів цих країн, наприклад у Канаді", - повідомив Рябошапка.

Крім того, за словами генпрокурора, Україна працює над тим, щоб "чорні скриньки" збитого літака були повернуті до України.

"Чорні скриньки - ми теж працюємо в цьому напрямку. У нас немає поки що безпосередньої відповіді від правоохоронних органів чи органів досудової влади з Ірану, але ми працюємо з нашим зовнішнім дипломатичним відомством, щоб все-таки ці чорні скриньки забрати до України, розшифрувати тут", - сказав Рябошапка.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

Фото: ЧЕСНО