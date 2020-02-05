Рябошапка розповів, як зростатимуть зарплати прокурорів

Заробітна плата у прокурорів Офісу генпрокурора зростатиме поетапно після проходження атестації.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підготували проєкт постави уряду, який передбачає збільшення заробітних плат, і він був прийнятий Кабінетом міністрів. Наразі збільшення відбувається поетапно. Ті прокурори, які пройшли атестацію, щодо них набирає чинності ця постанова про умови оплати праці", - сказав Рябошапка.

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Водночас він зазначив, що у січні зарплата була меншою, але це пов'язано із тим, що зазвичай у перший місяць року державний бюджет не наповнений, тому держслужбовці отримують менше. "У лютому місяці вони отримають більше", - спрогнозував генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня 2019 року відповідного закону.

Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора, який запрацював 2 січня 2020 року.

Наприкінці грудня 2019 року Рябошапка зазначав, що працівникам Генпрокуратури підняли зарплату на 50-70%, а також відповідно до якості їхньої роботи вони будуть отримувати премії та бонуси.