Рябошапка звітує на комітеті Ради про реформи у прокуратурі
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, на засіданні парламентського комітету Рябошапка доповідає про хід реформування органів прокуратури та підготовку до впровадження інституту кримінальних проступків.
Як повідомляв Укрінформ, Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня 2019 року відповідного закону.
Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора. Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори ГПУ. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.
Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році. Процедуру переатестації прокурорів планують завершити до 1 вересня 2020 року.
2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи.