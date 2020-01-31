Рябошапка обговорив реформу прокуратури з делегацією США

Генпрокурор України Руслан Рябошапка під час зустрічі з представниками Бюро з питань правоохоронної діяльності та боротьби із наркотиками Державного департаменту США обговорив реформу прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"Під час зустрічі сторони обговорили результати переатестації прокурорів Офісу Генерального прокурора, процедуру добору на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора та продовження атестації прокурорів обласних прокуратур", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ендрюс висловив підтримку американського уряду в реформуванні органів прокуратури, оскільки реальна боротьба з корупцією можлива лише з однаковим поступальним розвитком інституцій в державі.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня відповідного закону.

Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора. Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори Генеральної прокуратури. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році. Процедуру переатестації прокурорів планують завершити до 1 вересня 2020 року.