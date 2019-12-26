Тейлор — про реформу ГПУ: Наступного року буде ще складніша частина роботи
Про це дипломат заявив на брифінгу, присвяченому завершенню атестації прокурорів Генеральної прокуратури України та початку роботи Офісу генпрокурора, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це одна з найважливіших і найбільш комплексних реформ. Переатестація прокурорів Генеральної прокуратури України - лише перший крок до переатестації прокурорів усіх прокуратур України, спрямований на підвищення довіри до цього органу і посилення впевненості у верховенстві права в Україні", - сказав Тейлор.
Він додав, що завдяки цьому кроку люди в Україні, бізнес-спільнота і міжнародні партнери довірятимуть Офісу генерального прокурора, і ця довіра є надзвичайно важливою.
За словами дипломата, наступного року відбудеться ще складніша частина роботи - не лише наймання нових прокурорів, а й забезпечення того, щоб тисячі прокурорів пройшли аналогічні процедури, відповідали таким самим стандартам, як уже проатестовані, і продемонстрували громадянам України, що вони є чесними.
Тейлор від імені Посольства США привітав генерального прокурора Руслана Рябошапку і його команду з успішною реалізацією цієї надзвичайно важливої реформи.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня закону №1032.
Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури і включала в себе перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора.
Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори Генеральної прокуратури. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.
У виданні "Голос України" 23 грудня було опубліковано наказ за підписом Рябошапки, у якому зазначається, що Офіс генпрокурора запрацює 2 січня 2020 року. Цей наказ набуває чинності з дня його оприлюднення.
Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році.