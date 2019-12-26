Тейлор — про реформу ГПУ: Наступного року буде ще складніша частина роботи

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає атестацію прокурорів ГПУ однією з найбільш важливих і комплексних реформ, спрямованих на підвищення довіри до цього органу.

Про це дипломат заявив на брифінгу, присвяченому завершенню атестації прокурорів Генеральної прокуратури України та початку роботи Офісу генпрокурора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це одна з найважливіших і найбільш комплексних реформ. Переатестація прокурорів Генеральної прокуратури України - лише перший крок до переатестації прокурорів усіх прокуратур України, спрямований на підвищення довіри до цього органу і посилення впевненості у верховенстві права в Україні", - сказав Тейлор.

Він додав, що завдяки цьому кроку люди в Україні, бізнес-спільнота і міжнародні партнери довірятимуть Офісу генерального прокурора, і ця довіра є надзвичайно важливою.

За словами дипломата, наступного року відбудеться ще складніша частина роботи - не лише наймання нових прокурорів, а й забезпечення того, щоб тисячі прокурорів пройшли аналогічні процедури, відповідали таким самим стандартам, як уже проатестовані, і продемонстрували громадянам України, що вони є чесними.

Тейлор від імені Посольства США привітав генерального прокурора Руслана Рябошапку і його команду з успішною реалізацією цієї надзвичайно важливої реформи.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня закону №1032.

Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури і включала в себе перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора.

Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори Генеральної прокуратури. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

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У виданні "Голос України" 23 грудня було опубліковано наказ за підписом Рябошапки, у якому зазначається, що Офіс генпрокурора запрацює 2 січня 2020 року. Цей наказ набуває чинності з дня його оприлюднення.

Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році.