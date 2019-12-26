За останні 2,5 місяця вдалося провести очищення ГПУ - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що за останні 2,5 місяця вдалося повністю провести очищення Генеральної прокуратури та трансформувати цю інституцію в Офіс Генерального прокурора.

Про це він повідомив на брифінгу у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми прийшли сюди, то правоохоронна система, система органів кримінальної юстиції була повністю фрагментована, була політизована і орієнтована на задоволення не потреб суспільства, а на задоволення тих людей, які контролювали чи окремі органи, чи окремих людей у цих органах... І першим нашим завданням мало бути оновлення і очищення Генеральної прокуратури як ключового, центрального елементу системи органів кримінальної юстиції. За останні два з половиною місяця нам вдалося повністю провести очищення Генеральної прокуратури, трансформувати цю інституцію в Офіс Генерального прокурора”, - сказав Рябошапка.

За його словами, вже офіційно опубліковано повідомлення про початок роботи Офісу Генерального прокурора 23 грудня і “з 2 січня такої інституції як Генеральна прокуратура України в історії нашої держави вже не буде”.

“Це історичний момент. Ніхто за багато років такого в Україні нічого подібного не проводив. Ніколи ще жодна інституція не проходила через такий етап трансформації, який би включав в себе оцінку кожного із прокурорів через кілька етапів — знання законодавства, загальні здібності, перевірка на доброчесність, а також трансформації, до якої були залучені зовнішні спостерігачі для того, щоб цей процес був чесним, справедливим і прозорим”, - додав він.

Рябошапка зазначив, що першим здобутком є завершення трансформації Генеральної прокуратури в Офіс Генерального прокурора.

“Для цього було створено Офіс реформ, якому вдалося залучити найкращий передовий досвід і, власне, проаналізувати ті помилки, які були до того. Окрім того, було створено спеціальний департамент ,який займався ключовими справами. Ми виділили для себе кілька ключових напрямків — це захист прав людини, захист бізнесу, захист інвесторів, захист екології”, - сказав він.

Також Рябошапка повідомив, що було створено департамент, який займався власне банківськими справами.

“Наприклад, за останні декілька місяці керівникам більше як шести банківських установ було повідомлено про підозри, було притягнуто до відповідальності. Деяких із них оголошено в розшук, на їхні активи накладено арешт. І це означає, що в нас є непогані шанси для того, щоб ці активи, які були виведені з банків, були повернуті до державного бюджету”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня закону №1032. Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури і включала в себе перевірку прокурорів та створення Офісу Генерального прокурора. Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори Генеральної прокуратури. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

Також у "Голосі України" 23 грудня було опубліковано наказ за підписом Рябошапки, у якому зазначається, що Офіс генпрокурора запрацює 2 січня 2020 року. Цей наказ набуває чинності з дня його оприлюднення. Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році.