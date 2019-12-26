В Офіс генпрокурора наберуть ще 200 працівників - Рябошапка

На роботу в Офіс генерального рокурора розпочинається добір на вакансії.

Про це розповів генпрокурор Руслан Рябошапка на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Усього у нас трохи більше 200 вакансії є. Ми поступово їх будемо заповнювати через рекрутинговий процес”, - сказав Рябошапка.

За його словами, в Офісі генпрокурора також будують нові правила і стандарти.

Рябошапка також повідомив, що з 1339 прокурорів після всіх процедур - тесту на законодавство, оцінки здібностей, перевірки на доброчесність - у ГПУ залишилось 610 прокурорів. “Це ти кому запропоновано перейти до Офісу генпрокурора", - уточнив він і додав, що Офіс розпочне свою роботу з 2 січня 2020 року.

Водночас генпрокурор наголосив, що кількість прокурорів зменшиться з 15 тисяч до 10 тисяч, а це найменша кількість в історії України.

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Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня відповідного закону. Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури і включала в себе перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора. Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори Генеральної прокуратури. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%. Також у "Голосі України" 23 грудня було опубліковано наказ за підписом Рябошапки, у якому зазначається, що Офіс генпрокурора запрацює 2 січня 2020 року. Цей наказ набуває чинності з дня його оприлюднення. Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році.