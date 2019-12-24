Офіс Генерального прокурора запрацює 2 січня 2020 року.

Відповідний наказ під номером 351 за підписом генпрокурора Руслана Рябошапки опублікували у “Голосі України” 23 грудня.

"Наказую днем початку роботи Офісу Генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - йдеться у тексті наказу за підписом Рябошапки.

Цей наказ набуває чинності з дня його оприлюднення.

Про це інформує пресслужба ГПУ, у Генпрокуратурі розпочалися співбесіди з кандидатами на адміністративні посади в Офісі генерального прокурора.

"Комісія з добору керівного складу органів прокуратури проводить співбесіди з кандидатами на призначення на адміністративні посади в Офісі Генерального прокурора згідно з поданням генерального прокурора на призначення на адміністративні посади в Офісі Генерального прокурора, визначеними у додатку № 3 до Наказу «Про процедуру переведення прокурорів Генеральної прокуратури України, які успішно пройшли атестацію, на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співбесіди розпочалися у вівторок о 10:00 годині.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня закону №1032.

Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури і включала в себе перевірку прокурорів та створення Офісу Генерального прокурора.

Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори Генеральної прокуратури. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році.