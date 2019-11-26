Атестація у ГПУ вже “відсіяла” понад 300 прокурорів

Тестування на загальні здібності, тобто другий етап атестації, пройшли 769 прокурорів Генеральної прокуратури.

Про це інформує пресслужба відомства.

“У межах другого етапу атестації прокурорів Генеральної прокуратури України завершилося тестування на загальні здібності та навички. За результатами іспиту 769 прокурорів набрали необхідні 93 і більше балів”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прокурори будуть допущені до наступного етапу - співбесіди з перевіркою на доброчесність і виконанням практичної вправи. За її результатами кадрова комісія прийме рішення про успішне або неуспішне проходження атестації прокурором.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня закону №1032, який, зокрема, передбачає переатестацію прокурорів.

23-24 жовтня прокурори ГПУ пройшли перший етап атестації – анонімне тестування на знання та вміння у застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора.

За попередніми даними, заяви про намір пройти атестацію для переведення в Офіс генпрокурора подали 1082 прокурори. 118 осіб на тестування не прийшли. З решти 964 успішно склали іспит (тобто набрали належні 70 і більше балів зі 100) 775 осіб.

6 листопада розпочався другий етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури - тестування на загальні здібності та навички.