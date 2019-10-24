Перший іспит "завалили" майже дві сотні прокурорів

Тестування на знання законодавства успішно склали 775 прокурорів із 1082 осіб, які написали заяви на проходження конкурсного відбору на посади в Офіс генпрокурора.

Про це інформує пресслужба Генпрокуратури.

“За попередніми даними, зі 1082 прокурорів ГПУ, які подали заяви про намір пройти атестацію для переведення в Офіс Генерального прокурора, успішно склали іспит (тобто набрали необхідні 70 і більше балів зі 100) – 775 із 964 осіб. Ще 118 осіб не з’явилися”, - повідомили у відомстві.

Зазначається, що поки що дані результати є попередніми, оскільки кадрова комісія ще розглядає заяви щодо результатів іспиту, які надійшли, і час для надання обґрунтування прокурорами, які не з'явились на тестування, ще не сплив.

У прокуратурі пообіцяли згодом оприлюднити затверджений кадровою комісією список прокурорів, які пройшли до наступного етапу відбору - тестування на загальні здібності.

Як відомо, 23 - 24 жовтня року прокурори ГПУ пройшли перший етап атестації – анонімне тестування на знання та вміння у застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора. Переможці конкурсу будуть зараховані до Офісу генпрокурора, який почне працювати 1 січня 2020 року. Надалі між прокурорами має пройти іще конкурс на зайняття посад у ОГП.

Фото: www.gp.gov.ua