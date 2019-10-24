У Генпрокуратурі пояснили, чому звільнили Горбатюка

«Підстава звільнення пункт 9 частина 1 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу – ред.)», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі ГПУ.

Видання зауважує, що у відомстві не вказали, коли саме було підписане відповідне розпорядження щодо Горбатюка.

Як повідомляв Укрінформ, Горбатюк заявив, що генпрокурор підписав наказ про його звільнення з посади звільнення керівника управління спеціальних розслідувань. За словами Горбатюка, формальною підставою для звільнення стало те, що він написав заяву щодо переатестації іншого зразка, ніж вимагало керівництво.

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Горбатюк також повідомив, що спочатку намагався достукатись до генпрокурора й пояснити велику кількість порушень, які можна було б мінімізувати. За словами Горбатюка, його найбільше обурювала норма про те, що аби пройти атестацію, прокурорів зобов'язували підписати згоду на визнання анонімної скарги.

Горбатюк також заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.

Раніше Сергій Горбатюк відмовився написати заяву на проходження переатестації за встановленим зразком, у якому йдеться, що атестаційна комісія братиме до увагу інформацію від анонімів при оцінюванні кандидатів на посади в Офіс генерального прокурора.