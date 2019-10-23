Горбатюк оскаржуватиме своє звільнення із ГПУ

Сергій Горбатюк заявив, що звільнення із Генпрокуратури не стало для нього несподіванкою.

Про це він розповів в ефірі радіо НВ.

За словами Горбатюка, формальною підставою для звільнення стало те, що він написав заяву щодо переатестації іншого зразка.

“Якщо брати з 43 наших працівників, лише 8 не написали заяви. Я принципово не написав, щоб донести суспільству про ту кричущу проблематику, яка супроводжує цю атестацію, яка абсолютно не веде до очищення органів прокуратури, а лише перешкоджає роботі і створює умови для того, щоб будь-хто звільнений за цією атестацією був відновлений на роботі, і дозволяє впливати на наступні призначення в ручному режимі в офісі генерального прокурора”, - заявив Горбатюк.

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Він також розповів, що спочатку намагався достукатись до генпрокурора й пояснити велику кількість порушень, які можна було б мінімізувати. Зокрема, Горбатюк пропонував сконцентрувати атестацію на оцінці результатів роботи прокурорів та слідчих, щоб вирішити залишати їх чи ні на посаді.

“Там порушення такі, що не дозволяють ні якісно провести (переатестацію — ред.), ні визначити доброчесних, і плюс всі отримують можливість відновитись по суду... Цією атестацією фактично в незаконний спосіб примусили прокурорів під загрозою звільнення наступного дня, якщо ти не подаси таку заяву, фактично змусили приймати участь в атестації, яка проводиться з великими порушеннями Конституції. Щонайменше 50 порушень Конституції”, - наголосив Горбатюк.

Велика кількість порушень, наголосив він, спонукала його подати заяву генпрокурору іншого зразка, де були зазначені всі норми порушеного законодавства.

Одним з кричущих порушень було те, що проводити переатестацію було доручено кадровим комісіям Офісу генпрокурора, який ще не створено.

За словами Горбатюка, його найбільше обурювала норма про те, що аби пройти атестацію, прокурорів зобов'язували підписати згоду на визнання анонімної скарги.

На його думку, це нонсенс, щоб рішення стосовно прокурора приймались на підставі анонімок.

Горбатюк додав, що пропонував генпрокурору сконцентрувати атестацію на оцінці результатів роботи прокурорів та слідчих, щоб вирішити залишати їх чи ні на посаді.

“Вони хочуть показати всій країни, що начебто проводиться атестація, а потім як і в поліції — звільнили, а потім більша частина відновилась на посадах. Провели реформу”, - наголосив він.

Горбатюк також заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.

Як повідомлялося, Сергій Горбатюк відмовився написати заяву на проходження переатестації за встановленим зразком, у якому йдеться, що атестаційна комісія братиме до увагу інформацію від анонімів при оцінюванні кандидатів на посади в Офіс генерального прокурора. На думку Горбатюка, дана вимога не відповідає чинному законодавству.