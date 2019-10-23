Рябошапка звільнив керівника управління спецрозслідувань ГПУ Горбатюка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

Про це Горбатюк розповів в ефірі радіо НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Горбатюк зауважив, що очікував такого рішення від керівництва ГПУ: "Не здивувався. Так, [готувався до звільнення]".

Він також заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.

Як повідомлялося, Сергій Горбатюк відмовився написати заяву на проходження переатестації за встановленим зразком, у якому йдеться, що атестаційна комісія братиме до увагу інформацію від анонімів при оцінюванні кандидатів на посади в Офіс генерального прокурора. На думку Горбатюка, дана вимога не відповідає чинному законодавству.

Фото на першій сторінці: Сергій Харченко/TVi