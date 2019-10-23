Рябошапка звільнив керівника управління спецрозслідувань ГПУ Горбатюка

Рябошапка звільнив керівника управління спецрозслідувань ГПУ Горбатюка

Укрінформ
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

Про це Горбатюк розповів в ефірі радіо НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Горбатюк зауважив, що очікував такого рішення від керівництва ГПУ: "Не здивувався. Так, [готувався до звільнення]".

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Він також заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.

Як повідомлялося, Сергій Горбатюк відмовився написати заяву на проходження переатестації за встановленим зразком, у якому йдеться, що атестаційна комісія братиме до увагу інформацію від анонімів при оцінюванні кандидатів на посади в Офіс генерального прокурора. На думку Горбатюка, дана вимога не відповідає чинному законодавству.

Фото на першій сторінці: Сергій Харченко/TVi

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