Рябошапка звільнив керівника управління спецрозслідувань ГПУ Горбатюка
Укрінформ
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.
Про це Горбатюк розповів в ефірі радіо НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Горбатюк зауважив, що очікував такого рішення від керівництва ГПУ: "Не здивувався. Так, [готувався до звільнення]".
Він також заявив, що оскаржуватиме рішення генпрокурора.
Як повідомлялося, Сергій Горбатюк відмовився написати заяву на проходження переатестації за встановленим зразком, у якому йдеться, що атестаційна комісія братиме до увагу інформацію від анонімів при оцінюванні кандидатів на посади в Офіс генерального прокурора. На думку Горбатюка, дана вимога не відповідає чинному законодавству.
Фото на першій сторінці: Сергій Харченко/TVi