У ГПУ звільнять 218 прокурорів, які відмовились від атестації

У Генпрокуратурі повідомили, що 218 прокурорів ГПУ, які відмовились від переведення до нових органів прокуратури і проходження атестації, буде звільнено.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"218 прокурорів ГПУ не подали заяви про намір пройти атестацію та працювати в нових органах прокуратури. Таким чином вони самостійно відмовились від атестації для переведення в Офіс Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в їх число входять також прокурори, які, всупереч Закону та Порядку проходження прокурорами атестації, подали заяви, які не відповідають встановленій формі.

У ГПУ пояснили, що такі прокурори підлягають звільненню згідно із законодавством.

"Водночас 11 277 прокурорів (з них 1082 - в ГПУ), тобто більше 96%, подали такі заяви за встановленим зразком", - додали в ГПУ.

У відомстві нагадали, що згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", що набув чинності 25 вересня 2019 року, прокурори можуть бути переведені до нових органів прокуратури, що будуть створені, лише у разі успішного проходження ними атестації.

Уточнюється, що закон визначає, що для проходження атестації і переведення до нових органів прокуратури прокурори подають заяви генпрокурору, в яких повинно бути зазначено про намір пройти атестацію, надано згоду на обробку персональних даних, на застосування процедур та умов проведення атестації.

Форма та порядок подачі заяви визначаються Порядком проходження прокурорами атестації, затвердженим наказом генпрокурора.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Генеральна прокуратура не допустила до атестації прокурорів Олексія Донського та Сергія Горбатюка, які займалися розслідуваннями справ Майдану.

За словами Донського, він та Горбатюк написали заяву на проходження атестації не того зразка, який пропонували підписати в ГПУ, а в довільній формі, через що їх і не допустили до атестації.