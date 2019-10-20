Горбатюк вважає, що створені при ГПУ кадрові комісії не мають права атестувати прокурорів

Створені при Генеральній прокуратурі кадрові комісії не мають права проводити атестації прокурорів, оскільки у законі зазначено, що атестацію має проводити комісія Офісу генпрокурора, який тільки планують створити.

Про це заявив керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк, повідомляє hromadske.

Відповідно до закону про реформування органів прокуратури, усі прокурори та слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мають пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора.

"Однак оскільки Офісу генпрокурора поки не існує, було створено інші комісії, при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Таким чином діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення можуть бути оскаржені й безперечно скасовані", - наголосив Горбатюк.

Він додав, що наразі невідомо, за якими критеріями добирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.

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Як повідомлялося, генпрокурор Руслан Рябошапка затвердив склад двох кадрових комісій.

Першу кадрову комісію очолив головний військовий прокурор України Віктор Чумак. Окрім Чумака, до комісії увійшли Олександр Толочко, Оксана Капліна, а також делеговані міжнародними неурядовими організаціями та проєктами міжнародно-технічної допомоги Роман Жовнір, Андрій Боровик, Борис Малишев.

Другу кадрову комісію очолив Віталій Касько. До комісії увійшли Володимир Бурдін, Максим Піддубчак, а також делеговані міжнародними неурядовими організаціями та проєктами міжнародно-технічної допомоги Олександр Лємєнов, Сергій Перникоза, Марина Цапок.

Тим часом Горбатюка до атестації не допустили, оскільки він написав заяву на атестацію не того зразка, який затвердив генпрокурор Рябошапка. У цій заяві, зокрема, йшлося про те, що підписант дає згоду на те, що під час ухвалення рішення про атестацію комісія може брати до уваги будь-яку інформацію від фізичних або юридичних осіб без необхідності її перевіряти.